МГКЛ допустил дефолт по серии облигаций
ПАО «МГКЛ» допустило дефолт по облигациям серии 001P-07. Запись об этом опубликовала Мосбиржа.
Эмитент не выплатил купон за 21-й купонный период на сумму 24,66 млн руб. Обязательства должны были быть исполнены 29 октября.
На запрос «Ведомостей» в МГКЛ ответили, что в 18:00 мск будет опубликовано официальное заявление о текущей ситуации с ответами на вопросы инвесторов. 12 ноября компания анонсировала его в своем Telegram-канале.
В последней публикации эмитент также сообщал, что 11 ноября ПАО не исполнило обязательство по выплате 12-го купонного дохода по облигациям серии 001PS-01, общей суммой 19,7 млн руб. МГКЛ допустил технические дефолты еще по трем выпускам.
С 5 ноября девять выпусков облигаций МГКЛ включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В перечень вошли восемь выпусков биржевых облигаций серий 001P-01 – 001P-08 и выпуск облигаций серии G01. Все бумаги находятся в третьем уровне листинга и предназначены для квалифицированных инвесторов.
2 ноября НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Решение связано с техническим дефолтом компании и неопределенностью относительно сроков урегулирования задолженности.