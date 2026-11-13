«Газпром» собрал заявки на выпуск облигаций на 50 млрд рублей
«Газпром» завершил сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-003Р-31 объемом 50 млрд руб. Эмитентом выступает ООО «Газпром капитал», сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке.
Ставка ежемесячного купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 150 базисных пунктов (б. п.). Итоговый объем выпуска серии БО-003Р-31 в 2,5 раза превысил первоначальный ориентир. В ходе сбора заявок «Газпрому» удалось снизить премию к ключевой ставке на 10 б.п. относительно первоначального маркетингового ориентира.
Основными покупателями облигаций стали страховые компании и банки, на которые пришлось 64% выпуска. Еще 34% приобрели управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Доля частных инвесторов составила 1,5%. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 ноября 2026 г. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
В конце августа «Газпром» закрыл книгу заявок по новому выпуску биржевых облигаций объемом 60 млрд руб. Ставка купона была установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 150 б. п., срок обращения – 3,5 года. Размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке.
Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.