Российский рынок акций умеренно растет
По состоянию на 12:00 мск 13 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,35% и составил 2517,03. Индекс РТС вырос на 0,35% и составил 955,55.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 15,75 руб. (+4,67%)
«Промомед» – 451,40 руб. (+4,11%)
«М.Видео» – 54,80 руб. (+3,89%)
«Новабев групп» – 280,60 руб. (+3,24%)
«Фикс Прайс» – 0,64 руб. (+3,15%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ГК «Самолет» – 303,20 руб. (-3,86%)
«Эталон Груп» – 24,42 руб. (-3,02%)
VK – 232,65 руб. (-2,76%)
Группа «Позитив» – 1261,40 руб. (-2,34%)
«Магнит» – 1982,50 руб. (-1,52%)
Общий объем торгов составил 36,84 млрд руб.