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Российский рынок акций умеренно растет

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 13 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,35% и составил 2517,03. Индекс РТС вырос на 0,35% и составил 955,55.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 36,84 млрд руб.

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