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Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Селигдара» продлил полномочия гендиректора Татаринова

Максим Цуланов
Ведомости
Ведомости

Совет директоров полиметаллического холдинга «Селигдар» продлил полномочия Сергея Татаринова на посту гендиректора. Об этом сообщили в компании.

Полномочия Татаринова продлены с 21 ноября 2026 г. на три года. Также согласовано совмещение Татариновым должности гендиректора АО «Золото Селигдара».

Татаринову 66 лет. Работает в «Селигдаре» с 1985 г., в 2011 г. назначен гендиректором компании.

Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 3,4 млрд руб. против убытка в 2,2 млрд руб. за тот же период в 2025 г., следовало из отчетности. Выручка компании за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 47% и составила 41,7 млрд руб. В прошлом году показатель составил 28,4 млрд руб. Валовая прибыль «Селигдара» увеличилась на 96% и в первом полугодии 2026 г. составила 15,3 млрд руб., в январе – июне 2025 г. она составила 7,8 млрд руб.

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