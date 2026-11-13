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СК возбудил более 11 000 дел о преступлениях украинских формирований

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет (СК) России с 2014 г. возбудил 11 672 уголовных дела о предполагаемых преступлениях украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Эдуард Кабурнеев на оперативном совещании под руководством главы СК Александра Бастрыкина в Мариуполе.

По данным следствия, в вооруженном конфликте участвовали более 4000 иностранных наемников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1002 человека. В отношении 323 из них уголовные дела переданы в суд, 284 фигурантам вынесены обвинительные приговоры.

На завершающей стадии находится расследование дела полковника Госпогранслужбы Украины Андрея Стрельченко, которого обвиняют в атаках беспилотников на гражданские объекты Белгородской области. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.

Кроме того, следователи проверяют причастность украинского военнослужащего Михаила Чаленко к убийствам мирных жителей в ДНР в 2024 г. Еще одному гражданину Украины, Егору Доровских, предъявлено обвинение в повреждении мемориала «Крылья Победы» в Одессе в 2022 г.

29 октября СК сообщил о гибели более 9000 мирных жителей Донбасса в результате действий украинских формирований с 2014 г. На тот момент ведомство возбудило 11 500 уголовных дел, потерпевшими были признаны 132 000 человек.

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