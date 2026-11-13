СК возбудил более 11 000 дел о преступлениях украинских формирований

По данным следствия, в вооруженном конфликте участвовали более 4000 иностранных наемников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1002 человека. В отношении 323 из них уголовные дела переданы в суд, 284 фигурантам вынесены обвинительные приговоры.