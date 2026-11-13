Что говорили о Российском спортивном фонде на Совете по спорту

Дегтярев, в свою очередь, кратко рассказал о работе фонда. По его словам, фонд пополняется за счет целевых отчислений только на зарубежные спортивные события. Более 20% мероприятий календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий профинансированы фондом через федерации. А 95% федераций увеличили в этом году финансирование за счет букмекерских отчислений в сравнении с прошлыми годами. По словам министра, завершены проходящие конкурсы для спортивных федераций по летним и зимним видам спорта, гарантирующие 70% «базы от этого года на следующий год» и возможность авансирования в декабре I квартала 2027 г. Он подчеркнул, что впервые доступ к целевому финансированию получили те, кто долгие годы не имел такой возможности – школьные, любительские лиги (к примеру, Ночная хоккейная лига), студенческий спорт и др. Юным атлетам фонд выделил 2,1 млрд руб. на проезд до соревнований, проживание и питание. Всего спортивным организациям только на детско-юношеский спорт перечислено почти 12 млрд руб., 900 млн руб. потрачено на адаптивный спорт как дополнительные средства к государственным и региональным, отметил он.