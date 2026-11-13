Что говорили о Российском спортивном фонде на Совете по спорту

Что говорили о Российском спортивном фонде на Совете по спортуВладимир Путин подчеркнул, что ресурсы фонда нужно напрямую направлять в спортивные федерации
Средства из Российского спортивного фонда (РСФ) нужно направлять напрямую в спортивные федерации, на поддержку реального спорта и таким образом снижать расходы регионов на профессиональный спорт. Об этом Владимир Путин 12 ноября заявил на заседании Совета по спорту, который состоялся в Кремле. Президент обратил внимание на то, что должно увеличиваться количество соревнований, что расширит число тех, кто занимается спортом. Подобные соревнования открывают новые спортивные таланты, отметил он.
«Понятно, что есть объективные бюджетные ограничения, но надо правильно распределять приоритеты и прагматично использовать ресурсы Российского спортивного фонда и внебюджетные источники. Об этом надо отдельно поговорить с этим фондом, уже мы с министром разбирались, как бы эти деньги, целиком попадая в руки чиновников, как-нибудь на различные мероприятия вторичного уровня или менее перспективные не растворялись. Деньги нужно напрямую в федерации направлять», – подчеркнул президент. По его словам, «какие-то вещи можно, наверное, сохранить за этим фондом»: «Но в целом нужно напрямую направлять на поддержку реального спорта, снижать расходы регионов на профессиональный спорт. Регионы должны заниматься массовыми видами спорта».
Позже президент вновь вернулся к теме РСФ. Он сказал, что его настораживают ситуации, когда средства из РСФ планируют направить на строительные проекты. Он отреагировал шуткой на выступление руководителя Федерации лыжного спорта и сноуборда Дмитрия Свищева, который поблагодарил ведомства и фонд. Президент заметил, что, видимо, Свищева «подговорил сказать» это министр спорта Михаил Дегтярев.
«Мы с министром разговаривали не так давно. Они там из этого фонда собираются еще всякие строительные проекты финансировать и так далее. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты: «Где деньги, Зин?» – сразу возникает сакраментальный вопрос. Не найти будет ничего, вот это меня настораживает», – сказал президент. Он вновь подчеркнул, что средства должны идти сразу в федерации.
Дегтярев, в свою очередь, кратко рассказал о работе фонда. По его словам, фонд пополняется за счет целевых отчислений только на зарубежные спортивные события. Более 20% мероприятий календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий профинансированы фондом через федерации. А 95% федераций увеличили в этом году финансирование за счет букмекерских отчислений в сравнении с прошлыми годами. По словам министра, завершены проходящие конкурсы для спортивных федераций по летним и зимним видам спорта, гарантирующие 70% «базы от этого года на следующий год» и возможность авансирования в декабре I квартала 2027 г. Он подчеркнул, что впервые доступ к целевому финансированию получили те, кто долгие годы не имел такой возможности – школьные, любительские лиги (к примеру, Ночная хоккейная лига), студенческий спорт и др. Юным атлетам фонд выделил 2,1 млрд руб. на проезд до соревнований, проживание и питание. Всего спортивным организациям только на детско-юношеский спорт перечислено почти 12 млрд руб., 900 млн руб. потрачено на адаптивный спорт как дополнительные средства к государственным и региональным, отметил он.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков добавил, что более 200 российских спортсменов примут участие в летних Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 г. – и никаких проблем ни с Минспорта, ни с РСФ в плане финансирования подготовки нет.
РСФ был создан в 2025 г. для дополнительного финансирования физкультуры и спорта. Средства в фонд поступают за счет отчислений букмекеров. На конкурсной основе финансирование из фонда предоставляется по четырем направлениям – развитие физкультуры и спорта всех уровней, международное спортивное сотрудничество, создание отечественной спортивной продукции и развитие спортивной инфраструктуры.
За поддержкой могут обратиться спортивные федерации, физкультурно-спортивные сообщества, школьные, спортивные и любительские спортивные лиги и др. За время работы фонда было проведено 11 конкурсных отборов, одобрена поддержка на сумму 29,7 млрд руб., которые распределили между 270 получателями.