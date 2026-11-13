Для педагогов могут уточнить понятие молодого специалиста

Согласно закону «О молодежной политике РФ», молодой специалист – это гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, который завершил обучение и впервые устраивается на работу в соответствии с полученной квалификацией. На это положение также обратила внимание Колударова. Но, как сообщила она, многие студенты начинают работать по специальности в школах с 4-го и 5-го курсов, а иногда даже с 3-го, т. е. к моменту выпуска у них уже есть трудовой стаж. «В этом ключе я бы предложила поработать, чтобы тогда четко понять, кто такой молодой специалист», – сказала замминистра.