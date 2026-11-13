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Главная / Общество /

Для педагогов могут уточнить понятие молодого специалиста

Сейчас студенты, начавшие преподавать до получения диплома, теряют право на такой статус
Екатерина Дорофеева
Многие студенты начинают работать по специальности в школах с 4-го и 5-го курсов
Многие студенты начинают работать по специальности в школах с 4-го и 5-го курсов / Алексей Орлов / Ведомости

В Министерстве просвещения призвали уточнить понятие «молодой специалист» для педагогов. Как сообщила замминистра Ольга Колударова на совещании «Современный педагог и вызовы времени» в Совете Федерации, молодые педагоги, которые оканчивают университет и уже к моменту выпуска работают в школах, могут не получить статус молодых специалистов, а вместе с ним и меры поддержки.

Согласно закону «О молодежной политике РФ», молодой специалист – это гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, который завершил обучение и впервые устраивается на работу в соответствии с полученной квалификацией. На это положение также обратила внимание Колударова. Но, как сообщила она, многие студенты начинают работать по специальности в школах с 4-го и 5-го курсов, а иногда даже с 3-го, т. е. к моменту выпуска у них уже есть трудовой стаж. «В этом ключе я бы предложила поработать, чтобы тогда четко понять, кто такой молодой специалист», – сказала замминистра.

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