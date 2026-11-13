Минздрав Подмосковья выступил против онлайн-продаж вина

Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении 11 ноября 2026 г. Эксперимент планируется провести в Москве и Московской области в 2027–2029 гг. Покупатели смогут заказать российское вино через специальный сайт, но получить его не раньше чем через 24 часа после оформления заказа.