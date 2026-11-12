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Дюмин заявил о намерении России добиваться допуска спортсменов к турнирам

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия продолжит добиваться участия отечественных спортсменов в международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. Так он прокомментировал заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, которое провел президент Владимир Путин.

По его словам, сейчас продолжаются отборочные соревнования к Олимпийским и Паралимпийским играм 2028 г. Задача российских спортсменов – пройти квалификацию и обеспечить максимально широкое представительство на играх.

«Важно отобраться на игры и выступить на них с максимальным представительством и результатом. Мы также продолжим бороться за права наших спортсменов на участие в международных соревнованиях – с флагом и гимном», – подчеркнул Дюмин.

Помощник президента отметил, что одним из ключевых направлений развития спорта остается вовлечение как можно большего числа россиян в занятия физической культурой. Для этого необходимо модернизировать спортивную инфраструктуру, увеличивать количество соревнований и массовых мероприятий. В этой работе должны участвовать Минспорт, региональные власти, спортивные федерации и бизнес.

Особое внимание, по словам Дюмина, необходимо уделять людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам специальной военной операции.

Он также сообщил, что в 2027 г. «Кубок защитников Отечества» должен пройти на новом уровне – по организации турнир необходимо приблизить к чемпионату России. Победители всероссийского этапа получат призы президента РФ.

12 ноября Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Там президент поручил утвердить концепцию развития массового спорта в стране к лету 2027 г.

Глава государства отметил необходимость развивать национальные виды спорта, вовлекать в занятия физической культурой людей разных возрастов и с разным состоянием здоровья, а также поддерживать инициативы бизнеса по организации спортивных соревнований.

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