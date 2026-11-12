Суд признал нарушением прав размещение песен группы «Мираж» на «Яндекс Музыке»

«Признать требование ООО «НМИ» о включении задолженности по выплате компенсации за нарушение авторских и смежных прав в результате бездоговорного использования (размещения) на сервисе «Яндекс Музыка» фонограмм и музыкальных произведений группы «Мираж» <...> в размере 1,8 млн руб. в реестр требований кредиторов ООО «Издательство Джем» обоснованным», – говорится в тексте документа.