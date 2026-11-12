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Суд признал нарушением прав размещение песен группы «Мираж» на «Яндекс Музыке»

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал нарушением прав размещение музыкальным лейблом «Джем» 20 песен группы «Мираж» на платформе «Яндекс. Музыка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. Истцом по делу выступило «Национальное музыкальное издательство» (НМИ).

«Признать требование ООО «НМИ» о включении задолженности по выплате компенсации за нарушение авторских и смежных прав в результате бездоговорного использования (размещения) на сервисе «Яндекс Музыка» фонограмм и музыкальных произведений группы «Мираж» <...> в размере 1,8 млн руб. в реестр требований кредиторов ООО «Издательство Джем» обоснованным», – говорится в тексте документа.

Также в третью очередь реестра было включено требование «НМИ» о 1,8 млн руб. Определение Арбитражного суда принадлежит исполнению немедленно.

15 июля 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление композитора Леонида Величковского (бывший участник группы «Технология», экс-продюсер Лады Дэнс, группы «Стрелки») о признании музыкального издательства «Джем» банкротом. Общая сумма задолженности перед композитором, которая была включена в реестр требований кредиторов, составила, по его словам, более 7 млн руб.

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