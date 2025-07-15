Суд ввел процедуру наблюдения в отношении музыкального лейбла «Джем»

Жуков против «Джема»

В декабре 2024 г. онлайн-кинотеатры скрыли фильм «Руки вверх!» после поступления уведомлений Роскомнадзора. Причиной таких действий службы стали определения Мосгорсуда по заявлению «Компании Топ7». Спустя несколько дней видеосервисы вернули фильм в свои каталоги, в апелляции решение о блокировке фильма на видеосервисах было отменено. Позднее в том же месяце один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили официальное обращение в Верховный суд России и к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым «и аффилированными с ним лицами». В документе указано, что причиной действий Черкасова от имени «Компании Топ7» стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г. В частности, это может быть связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!».