Суд ввел процедуру наблюдения в отношении музыкального лейбла «Джем»Заявление о его банкротстве подал композитор и продюсер Леонид Величковский
Арбитражный суд Москвы 15 июля удовлетворил заявление композитора Леонида Величковского (бывший участник группы «Технология», экс-продюсер Лады Дэнс, группы «Стрелки») о признании музыкального издательства «Джем» банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. В отношении ООО «Издательство Джем» была введена процедура наблюдения, уточнил Величковский. Общая сумма задолженности перед композитором, которая была включена в реестр требований кредиторов, составила, по его словам, более 7 млн руб. «Ведомости» направили запрос издательству «Джем».
Задолженность издательства, как пояснил ранее Величковский, сформировалась из-за «бездоговорного использования его интеллектуальной собственности». Только с ноября 2023 г. композитор подал к издательству «Джем» 14 исков, следует из картотеки арбитража. Они направлены на защиту исключительных прав на треки «Девочка-ночь» Лады Дэнс, «Красавчик» и «С новым годом» группы «Стрелки», «Все, что ты хочешь» группы «Технология» и т. д.
«Джем», как указано на сайте компании, в том числе занимается дистрибуцией песен Дмитрия Маликова, групп «Мираж», «Технология», «Стрелки», «Кар-мэн» и т. д. Выручка его юрлица в 2024 г. составила 38,7 млн руб., а чистый убыток достиг 6,5 млн руб., указано в базе данных «СПАРК-Интерфакса». Информация об имуществе компании там отсутствует. Основным владельцем лейбла является Андрей Черкасов, ему принадлежит 83,33% издательства. Еще 16,66% у самого ООО «Издательство Джем».
Жуков против «Джема»
Если на этапе наблюдения долги компании не будут погашены, далее в отношении ООО «Издательство Джем» будет открыто конкурсное производство, поясняет партнер юридической компании Novator Legal Group Александр Катков. В рамках этой процедуры конкурсный управляющий сможет оспорить сделки должника, направленные на вывод активов, и инициировать привлечение контролирующих его деятельность лиц к ответственности, продолжает он: «Перспективы взыскания задолженности будут зависеть от результативности этих действий конкурсного управляющего и реального наличия имущества у «Джема» и контролирующих его лиц».
Шансы композитора на взыскание долгов, в том числе, будет определять наличие других кредиторов и очередность их требований, говорит младший партнер и руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
С учетом актуальной судебной арбитражной практики суд с высокой степенью вероятности должен включить требование Величковского в третью очередь реестра кредиторов, считает старший партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «Как требование по возмещению убытков и взысканию иных финансовых санкций».