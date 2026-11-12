Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,427+0,4%VEON-RX90,4+2,73%CHKZ14 250-1,04%IMOEX2 488,59-0,06%RTSI944,76-0,44%RGBI111,92+0,05%RGBITR778,45+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: для России в вопросе территорий важнее люди

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

Вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

«По-разному с обеих сторон поднимаются вопросы территории. Для нас важнее люди, которые там проживают. Их культура, их обычаи, их традиции, их право жить со своими традиционными ценностями», – сказал он.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на встречу с Путиным из Абу-Даби на следующий день после завершения раунда возобновившихся трехсторонних переговоров РФ, Украины и США. Далее представители США должны провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вопрос территорий остается самым сложным в диалоге по урегулированию. Российская сторона настаивает на выводе войск ВСУ со всей территории Донбасса, украинская сторона – на заморозке по актуальной линии фронта. 10-11 ноября Москва, Киев и Вашингтон обсуждали вопрос европейской безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте