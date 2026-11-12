Путин: для России в вопросе территорий важнее люди
Вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.
«По-разному с обеих сторон поднимаются вопросы территории. Для нас важнее люди, которые там проживают. Их культура, их обычаи, их традиции, их право жить со своими традиционными ценностями», – сказал он.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на встречу с Путиным из Абу-Даби на следующий день после завершения раунда возобновившихся трехсторонних переговоров РФ, Украины и США. Далее представители США должны провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вопрос территорий остается самым сложным в диалоге по урегулированию. Российская сторона настаивает на выводе войск ВСУ со всей территории Донбасса, украинская сторона – на заморозке по актуальной линии фронта. 10-11 ноября Москва, Киев и Вашингтон обсуждали вопрос европейской безопасности.