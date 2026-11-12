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Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Российская сторона хотела бы, чтобы мир между РФ и Украиной был вечным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Что касается длительности мира, его безупречности и надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – заявил президент.

В переговорах также участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, а также помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков. В ходе встречи российский лидер отметил достижение определенных результатов в гуманитарном направлении по Украине.

12 ноября президент РФ встретился с американскими переговорщиками в Кремле.

11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.

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