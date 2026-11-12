Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине
Российская сторона хотела бы, чтобы мир между РФ и Украиной был вечным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Что касается длительности мира, его безупречности и надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – заявил президент.
В переговорах также участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, а также помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков. В ходе встречи российский лидер отметил достижение определенных результатов в гуманитарном направлении по Украине.
12 ноября президент РФ встретился с американскими переговорщиками в Кремле.
11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.