Путин предложил пригласить иноСМИ на гуманитарную миссию в Константиновке
Президент России Владимир Путин предложил привлечь представителей иностранных средств массовой информации, в том числе американских, к гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР. Об этом глава российского государства заявил на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
По словам российского президента, в городе остаются 400-500 мирных жителей.
В ходе встречи президент предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру операции, проведенной в Алешках Херсонской области. Путин подчеркнул, что России понадобится около пяти суток, чтобы разминировать территорию в районе населенного пункта. Он также отметил, что украинская сторона, если считает Константиновку находящейся под ее контролем, должна самостоятельно обеспечить безопасность со своей стороны.
Путин 4 июля поручал обеспечить эвакуацию мирных жителей из Константиновки. В ходе совещания с военным командованием он обратил внимание на то, что в городе остаются гражданские лица, и потребовал принять необходимые меры для их вывоза. 3 июля российскому президенту доложили о взятии Константиновки во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации. Бои за город велись с осени 2025 г.