Путин предложил пригласить иноСМИ на гуманитарную миссию в Константиновке

Путин 4 июля поручал обеспечить эвакуацию мирных жителей из Константиновки. В ходе совещания с военным командованием он обратил внимание на то, что в городе остаются гражданские лица, и потребовал принять необходимые меры для их вывоза. 3 июля российскому президенту доложили о взятии Константиновки во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации. Бои за город велись с осени 2025 г.