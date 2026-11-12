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Путин предложил гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Алешек

В городе остаются гражданские лица
Анна Виноградова
Александр Полегенько/ТАСС
Александр Полегенько/ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой народной республике по примеру операции, проведенной в Алешках Херсонской области. Предложение прозвучало в ходе встречи президента со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее глава государства поручал обеспечить эвакуацию мирных жителей из Константиновки. В ходе совещания с военным командованием в начале июля Путин обратил внимание на то, что в городе остаются гражданские лица, и потребовал принять необходимые меры для их вывоза.

Гуманитарная миссия в Алешках проводилась с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и добровольной эвакуации населения.

2 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что операция официально завершилась. Жителям доставили продукты питания, медикаменты, питьевую воду и другие необходимые товары. Часть граждан эвакуировали в Россию, часть – на Украину.

5 ноября Мелания Трамп провела встречу с представителями России и Украины в Белом доме. Первая леди США выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках станет шагом к более масштабному мирному урегулированию.

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