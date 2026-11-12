Путин предложил гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Алешек

Путин предложил гуманитарную миссию из Константиновки по примеру АлешекВ городе остаются гражданские лица
Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой народной республике по примеру операции, проведенной в Алешках Херсонской области. Предложение прозвучало в ходе встречи президента со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Ранее глава государства поручал обеспечить эвакуацию мирных жителей из Константиновки. В ходе совещания с военным командованием в начале июля Путин обратил внимание на то, что в городе остаются гражданские лица, и потребовал принять необходимые меры для их вывоза.
Гуманитарная миссия в Алешках проводилась с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и добровольной эвакуации населения.
2 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что операция официально завершилась. Жителям доставили продукты питания, медикаменты, питьевую воду и другие необходимые товары. Часть граждан эвакуировали в Россию, часть – на Украину.
5 ноября Мелания Трамп провела встречу с представителями России и Украины в Белом доме. Первая леди США выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках станет шагом к более масштабному мирному урегулированию.