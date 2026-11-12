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В России снова стали доступны переводы в Грузию через «Золотую корону»

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Перевод денежных средств из России в Грузию через систему «Золотая корона» стал снова доступен. Об этом сообщил ТАСС.

При переводе средств система предупреждает о том, что деньги можно будет получить наличными в «ТБС Банке» или только на счет данного банка. При этом раньше переводы по «Золотой короне» можно было обналичить в «Банке Грузии», а также в микрофинансовых организациях.

24 июля РБК сообщил, что «Золотая корона» перестала переводить денежные средства из России в Грузию из-за новых антироссийских санкций, принятых Евросоюзом. Меры также коснулись «Цифра Банка».

24 сентября Банк России также сохранил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Мера начала действовать с 1 октября 2026 г. и коснулась денег на счетах у российских брокеров и доверительных управляющих. Ограничения распространяются на физических и юридических лиц.

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