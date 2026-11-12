Кушнер и Уиткофф прибыли в Кремль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
На кадрах, представленных агентством, видно, как автомобиль, в котором едут американские переговорщики, заезжает на территорию Кремля. До этого ТАСС заявлял, что Уиткофф и Кушнер выдвинулись на встречу с Путиным в сопровождении спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева.
12 ноября Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби. На вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры в столице ОАЭ мирное урегулирование вопроса, Кушнер, в свою очередь, ответил: «Надеюсь, что так».
11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.