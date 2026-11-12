Кушнер и Уиткофф прибыли в Кремль

12 ноября Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби. На вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры в столице ОАЭ мирное урегулирование вопроса, Кушнер, в свою очередь, ответил: «Надеюсь, что так».