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Экс-редактор Individuum Егоров станет главредом нового издательства «Тропы»

Максим Цуланов

«Эксмо» открывает «Тропы» – новое издательство с современным нон-фикшном. Об этом сообщили в компании. Главным редактором станет бывший ведущий редактор издательства Individuum Олег Егоров.

«Название нового издательства можно трактовать двояко: троп – выразительное, яркое слово, украшающее текст, а тропа – дорога, которой идет человек. Это не асфальтированное шоссе на шесть полос, а именно тропинка, протоптанная там, где удобно», – пояснили в сообщении.

Предполагается, что «Тропы» будут заниматься выпуском академических исследований, в том числе культурологических работ, а также личных историй и текстов на стыке жанров. Также будет линейка художественной литературы.

Егоров, ставший главредом нового издательства, работал над выпуском книг «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» Максима Жегалина, «Большая советская экономика. 1917–1991» Алексея Сафронова, «Все цвета Африки. История, политика и жизнь континента» Семена Павлюка и др. Визуальную концепцию курирует арт-директор Максим Балабин, который сотрудничал с Individuum и «Афишей».

В «Эксмо» объяснили закрытие Individuum

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Издательство Individuum было открыто в 2015 г., через три год 51% акций Individuum выкупила компания Bookmate, после чего совместно с ней было основано издательство Popcorn Books (специализировалось на young adult литературе). В 2023 г. 51% капитала Individuum перешло издательской группе «Эксмо». Individuum закрыли в сентябре 2026 г.

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