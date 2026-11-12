Экс-редактор Individuum Егоров станет главредом нового издательства «Тропы»

Издательство Individuum было открыто в 2015 г., через три год 51% акций Individuum выкупила компания Bookmate, после чего совместно с ней было основано издательство Popcorn Books (специализировалось на young adult литературе). В 2023 г. 51% капитала Individuum перешло издательской группе «Эксмо». Individuum закрыли в сентябре 2026 г.