В «Эксмо» объяснили закрытие Individuum

В 2018 г. 51% акций Individuum выкупила компания Bookmate, после чего совместно с ней было основано издательство Popcorn Books (специализировалось на young adult литературе). В 2022 г. доли Bookmate и Докучаева приобрел совладелец сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов, а в 2023 г. 51% капитала Individuum перешло издательской группе «Эксмо».