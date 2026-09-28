В «Эксмо» объяснили закрытие Individuum
В «Эксмо» прокомментировали закрытие издательства Individuum. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе издательства.
«Закрытие или открытие импринтов – это творческий процесс, который является естественной частью развития любого крупного издательства. В настоящий момент было принято решение о завершении деятельности импринта Individuum. Сотрудники издательства Individuum продолжат свою работу в других импринтах», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что книги, над которыми Individuum вел работу, дойдут до читателей.
28 сентября главный редактор Individuum Алексей Киселев сообщил о закрытии независимого издательства, основанного в 2015 г. продюсерами Алексеем Докучаевым
В 2018 г. 51% акций Individuum выкупила компания Bookmate, после чего совместно с ней было основано издательство Popcorn Books (специализировалось на young adult литературе). В 2022 г. доли Bookmate и Докучаева приобрел совладелец сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов, а в 2023 г. 51% капитала Individuum перешло издательской группе «Эксмо».