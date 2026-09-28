Издательство Individuum объявило о закрытии
Издательство Individuum, основанное в 2015 г., объявило о завершении своей деятельности. Об этом сообщил главный редактор Алексей Киселев.
Книги, над которыми велась работа в последние месяцы, по словам Киселева, выйдут в свет, но уже в других издательствах. Читателям и партнерам рекомендуется следить за новостями в профильных медиа.
Individuum – независимое книжное издательство из Москвы, продюсерами Алексеем Докучаевым
В 2018 г. 51% акций Individuum выкупила компания Bookmate, после чего совместно с ней было основано издательство Popcorn Books, выпускающее young adult литературу. В 2022 г. доли Bookmate и Докучаева приобрел совладелец сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов. В 2023 г. 51% капитала Individuum перешло издательской группе «Эксмо».