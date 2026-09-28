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Издательство Individuum объявило о закрытии

Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Издательство Individuum, основанное в 2015 г., объявило о завершении своей деятельности. Об этом сообщил главный редактор Алексей Киселев.

Книги, над которыми велась работа в последние месяцы, по словам Киселева, выйдут в свет, но уже в других издательствах. Читателям и партнерам рекомендуется следить за новостями в профильных медиа.

Individuum – независимое книжное издательство из Москвы, продюсерами Алексеем Докучаевым (считается в России иноагентом) и Михаилом Врубелем. Специализировалось на «приключенческом» нон-фикшне и визионерской художественной литературе. Ключевой принцип – публикация книг, написанных от первого лица компетентными людьми с интересной биографией: врачами, журналистами, антропологами, заключенными.

В 2018 г. 51% акций Individuum выкупила компания Bookmate, после чего совместно с ней было основано издательство Popcorn Books, выпускающее young adult литературу. В 2022 г. доли Bookmate и Докучаева приобрел совладелец сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов. В 2023 г. 51% капитала Individuum перешло издательской группе «Эксмо».

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