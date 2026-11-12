Рябков: по итогам переговоров в Абу-Даби была создана основа для будущей работы
По итогам трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби сторонам удалось выстроить основу для будущей работы. Об этом в интервью RT заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«В принципе, есть основа для дальнейшей работы», – сказал он.
Рябков добавил, что, в отличие от предыдущих раундов переговоров, в Абу-Даби стороны сфокусировались на выстраивании новой архитектуры безопасности как в Европе, так и в «зоне, примыкающей к нынешнему конфликту». По его словам, новая архитектура безопасности смогла бы обеспечить устойчивый потенциал будущих договоренностей, а эскалация могла бы смениться на сосуществование.
«Но построить нечто, что было бы функционально, без иллюзий относиться к тому, что достижимо, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних обсуждений и позавчерашних, я думаю, при наличии должной политической воли можно», – заключил Рябков.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
По итогам переговоров он заявил, что вопрос архитектуры безопасности в Европе будет поставлен после завершения украинского конфликта. «Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать», – сказал Мединский. Рябков после переговоров также заявил о наличии основы для дальнейшей работы.
12 ноября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби. На вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры в столице ОАЭ мирное урегулирование вопроса, Уиткофф ответил: «Надеюсь, что так».