Рябков: по итогам переговоров в Абу-Даби была создана основа для будущей работы

Рябков добавил, что, в отличие от предыдущих раундов переговоров, в Абу-Даби стороны сфокусировались на выстраивании новой архитектуры безопасности как в Европе, так и в «зоне, примыкающей к нынешнему конфликту». По его словам, новая архитектура безопасности смогла бы обеспечить устойчивый потенциал будущих договоренностей, а эскалация могла бы смениться на сосуществование.