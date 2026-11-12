Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в ОАЭ
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби мир стал ближе. Об этом он заявил по прибытии в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Надеюсь, что так», – сказал Уиткофф в ответ на вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры в столице ОАЭ мирное урегулирование (цитата по «Вести»).
Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США состоялись 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом переговоров заявлял, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов и рассчитывать на достижение соглашения на этой встрече не следует.