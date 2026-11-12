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Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в ОАЭ

Антон Потоков
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби мир стал ближе. Об этом он заявил по прибытии в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Надеюсь, что так», – сказал Уиткофф в ответ на вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры в столице ОАЭ мирное урегулирование (цитата по «Вести»). 

Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США состоялись 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.

Госсекретарь США Марко Рубио перед началом переговоров заявлял, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов и рассчитывать на достижение соглашения на этой встрече не следует.

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