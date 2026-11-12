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Маск сказал, что счел бы за честь взять на работу главу Nvidia

Ксения Наумчик
Godofredo A. Vásquez / AP
Godofredo A. Vásquez / AP

Американский предприниматель Илон Маск выразил готовность принять на работу генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Так он отреагировал на публикацию в соцсети X, автор которой предложил Маску нанять руководителя корпорации на фоне скандала вокруг его личной жизни.

«Это было бы честью», – написал предприниматель в ответ на сообщение пользователя.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia начал заседание, посвященное вопросу дальнейшей судьбы главы компании Хуанга после скандала, связанного с его внебрачными связями. Речь идет об отношениях с подозреваемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании. The Guardian указывает на резкую эскалацию конфликта, начавшегося с разоблачения отношений Хуанга с Элис Хуанг, женщиной, которая, по данным американской разведки, участвовала в организации поставок чипов Nvidia китайским компаниям. Bloomberg пишет, что наиболее благоприятным исходом обсуждений в совете директоров может стать назначение Хуанга председателем.

10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга из-за скандала. Совет директоров компании начал независимое расследование отношений Хуанга с Элис Хуанг. Компания заявила, что пока не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными. Совет директоров также выразил доверие гендиректору. Сам Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье. На 10 ноября рыночная капитализация Nvidia составляла $4,04 трлн, стоимость акций падала на 6,16%.

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