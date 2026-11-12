Маск сказал, что счел бы за честь взять на работу главу Nvidia
Американский предприниматель Илон Маск выразил готовность принять на работу генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Так он отреагировал на публикацию в соцсети X, автор которой предложил Маску нанять руководителя корпорации на фоне скандала вокруг его личной жизни.
«Это было бы честью», – написал предприниматель в ответ на сообщение пользователя.
До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia начал заседание, посвященное вопросу дальнейшей судьбы главы компании Хуанга после скандала, связанного с его внебрачными связями. Речь идет об отношениях с подозреваемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании. The Guardian указывает на резкую эскалацию конфликта, начавшегося с разоблачения отношений Хуанга с Элис Хуанг, женщиной, которая, по данным американской разведки, участвовала в организации поставок чипов Nvidia китайским компаниям. Bloomberg пишет, что наиболее благоприятным исходом обсуждений в совете директоров может стать назначение Хуанга председателем.
10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга из-за скандала. Совет директоров компании начал независимое расследование отношений Хуанга с Элис Хуанг. Компания заявила, что пока не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными. Совет директоров также выразил доверие гендиректору. Сам Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье. На 10 ноября рыночная капитализация Nvidia составляла $4,04 трлн, стоимость акций падала на 6,16%.