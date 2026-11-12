Маск сказал, что счел бы за честь взять на работу главу Nvidia

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia начал заседание, посвященное вопросу дальнейшей судьбы главы компании Хуанга после скандала, связанного с его внебрачными связями. Речь идет об отношениях с подозреваемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании. The Guardian указывает на резкую эскалацию конфликта, начавшегося с разоблачения отношений Хуанга с Элис Хуанг, женщиной, которая, по данным американской разведки, участвовала в организации поставок чипов Nvidia китайским компаниям. Bloomberg пишет, что наиболее благоприятным исходом обсуждений в совете директоров может стать назначение Хуанга председателем.