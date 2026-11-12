«Билайн» запустит сервис для мониторинга глюкозы при ограничениях интернета

В апреле 2026 г. Минцифры внесло ряд приложений для непрерывного мониторинга глюкозы в перечень сервисов, доступных во время ограничений мобильного интернета, или так называемые «белые списки». Среди них – FreeStyle LibreLink, Yuwell Anytime, iCan Health и др. Этому предшествовало обращение депутата Госдумы Натальи Костенко («Единая Россия») в Минцифры в ноябре 2025 г. после того, как во время ограничений мобильного интернета приложения переставали дистанционно передавать показатели глюкозы. Отслеживание ее уровня позволяет вовремя получить предупреждение о гипо- или гипергликемии. Эти состояния связаны с критическими значениями содержания сахара в крови и могут угрожать жизни пациента – например, приводить к потере сознания и коме, следует из материалов НМИЦ эндокринологии им. Дедова.