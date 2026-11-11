Трамп выразил надежду, что США больше не придется наносить удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтону больше не придется наносить удары по территории Ирана.
«Им понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что мы разрушили, и, надеюсь, нам не придется разрушать эту страну больше», – сказал американский лидер (цитата по Clash Report).
По словам Трампа, США не начинали войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против Вашингтона с 1979 г. Он заявил, что нынешняя американская администрация решила дать отпор и добилась победы.
«Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить. Мы хотим добиться полной победы, а не победы на 93%. Она будет полной», – подчеркнул Трамп.
Американский президент также отметил, что США предстоит проделать «огромную работу, чтобы все вернуть на свои места».
11 ноября заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов заявил, что Россия допускает возможность возобновления военных действий между Ираном и США в случае провала переговоров и отмечает наличие предпосылок для такого развития событий.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. При этом он также сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран. Он заявил, что американские санкции наносят серьезный ущерб Тегерану и ограничивают возможности финансирования его деятельности в регионе и поддерживаемых им группировок.