Суд приговорил трех бывших топ-менеджеров «Роснано» за злоупотребления
Гагаринский районный суд Москвы приговорил трех бывших топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» к срокам от 5 до 7,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.
По словам защитника, бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян получил 7,5 года лишения свободы, директор по методологии учета Марина Касенкова – 6,5 года, исполнительный директор Борис Подольский – 5 лет. Суд также в полном объеме удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба в размере 52 млрд руб.
В ходе судебного разбирательства фигуранты дела неоднократно заявляли о готовности содействовать следствию, чтобы восстановить свою репутацию. По версии следствия, в 2017 г. они незаконно изменили классификацию финансовых обязательств. Это позволило скрыть неудовлетворительные результаты деятельности и предоставить государству как единственному акционеру недостоверные сведения о финансовом положении компании.
10 сентября суд приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева к 9 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Также Кушнареву назначили штраф в 76 млн руб. и запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года. 7 июня Мещанский суд Москвы отклонил гражданский иск «Роснано» к бывшему заместителю главы компании Андрею Малышеву. Компания требовала взыскать с экс-топ-менеджера более 226 млн руб. в качестве возмещения ущерба. 4 июня Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении более 1 млрд руб. Его признали виновным по двум статьям: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).