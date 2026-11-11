Суд приговорил трех бывших топ-менеджеров «Роснано» за злоупотребления

10 сентября суд приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева к 9 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Также Кушнареву назначили штраф в 76 млн руб. и запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года. 7 июня Мещанский суд Москвы отклонил гражданский иск «Роснано» к бывшему заместителю главы компании Андрею Малышеву. Компания требовала взыскать с экс-топ-менеджера более 226 млн руб. в качестве возмещения ущерба. 4 июня Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении более 1 млрд руб. Его признали виновным по двум статьям: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).