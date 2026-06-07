Суд отклонил иск «Роснано» к бывшему топ-менеджеру Малышеву на 226 млн рублей

Кроме того, экс-топ-менеджеру назначили штраф в 1,5 млн руб., а также запрет на три года занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих организациях. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Малышева в Россию или его задержания за рубежом.