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Суд отклонил иск «Роснано» к бывшему топ-менеджеру Малышеву на 226 млн рублей

Ведомости

Мещанский суд Москвы отклонил гражданский иск «Роснано» к бывшему заместителю главы компании Андрею Малышеву, сообщает ТАСС. Компания требовала взыскать с экс-топ-менеджера более 226 млн руб. в качестве возмещения ущерба. Суд отказал в удовлетворении требований.

В 2011 г. «Роснанотех» был реорганизован в ОАО «Роснано» (сейчас – АО «Роснано»), которое стало правопреемником госкорпорации. 100% акций компании находятся в собственности России.

4 июня Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении более 1 млрд руб. Его признали виновным по двум статьям: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Кроме того, экс-топ-менеджеру назначили штраф в 1,5 млн руб., а также запрет на три года занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих организациях. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Малышева в Россию или его задержания за рубежом.

Малышев проживает за пределами РФ и находится в розыске. В 2015 г. его уже обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано». В 2017 г. показания в защиту обвиняемых давал Анатолий Чубайс, после чего дело отправили на доследование.

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