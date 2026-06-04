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Экс-замглавы «Роснано» Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил экс-замглавы «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам колонии по делу о хищении более 1 млрд руб., передает ТАСС.

«Признать Малышева Андрея Борисовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (особо крупное мошенничество в сфере кредитования)», – огласила судья приговор.

Малышеву также назначили штраф в размере 1,5 млн руб. и запретили занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих организациях в течение трех лет. Срок наказания начнется с момента его экстрадиции в Россию или его задержания в другом государстве.

Малышев проживает за пределами РФ и находится в розыске. В 2015 г. его обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано». В 2017 г. Анатолий Чубайс дал показания в защиту обвиняемых, дело было отправлено на доследование.

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