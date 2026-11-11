Захарова: европейским странам нечего делать на переговорах по Украине

«То, что эти маневры отрабатывались и стартовали накануне возобновления в Абу-Даби консультаций, <...>, мне кажется, в очередной раз подтверждает, что европейским режимам просто с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью нечего за этим столом делать», – сказала Захарова.