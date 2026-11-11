Захарова: европейским странам нечего делать на переговорах по Украине
Европейским странам нечего делать за столом трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта из-за их подхода к этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
Так дипломат прокомментировала проведение первых военных учений многонациональных сил для Украины в рамках «коалиции желающих», которые состоялись накануне возобновления переговоров в Абу-Даби.
«То, что эти маневры отрабатывались и стартовали накануне возобновления в Абу-Даби консультаций, <...>, мне кажется, в очередной раз подтверждает, что европейским режимам просто с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью нечего за этим столом делать», – сказала Захарова.
По ее словам, в ходе учений отрабатывалось размещение европейского военного контингента на территории Украины после завершения боевых действий. Представитель МИДа подчеркнула, что такой сценарий категорически неприемлем для России. Захарова также заявила, что Евросоюз и НАТО направили в Абу-Даби многочисленную, но недостаточно представительную группу. Дипломат назвала ее «туристической».
10 ноября Евросоюз принял решение перенести часть работы своей миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территорию Украины. Для этого Совет ЕС постановил учредить присутствие миссии EUMAM Ukraine в стране. Оно позволит обеспечить прямое взаимодействие с украинскими военными властями, отмечается в заявлении.
Двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.