Путин назвал сложной ситуацию с биологической безопасностью в мире

6 ноября в Московской области выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян. Заболевшим оказался 50-летний мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки в Барселону. После возвращения он почувствовал недомогание, у него повысилась температура и появилась характерная сыпь. Сейчас пациент проходит лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.