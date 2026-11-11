Путин назвал сложной ситуацию с биологической безопасностью в мире
Международная обстановка в сфере биологической безопасности остается непростой, а распространение патогенов в одной из стран может создать угрозу для других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Кремле.
Путин призвал страны ОДКБ наладить систему постоянного обмена данными и совместной работы для противодействия биологическим угрозам. Он отметил, что интенсивные контакты государств с внешним миром повышают риск распространения опасных патогенов. Их попадание на территорию одной страны может создать угрозу для всех остальных участников ОДКБ.
При этом президент подчеркнул, что государства организации заинтересованы в оперативном совместном реагировании на эпидемиологические риски.
6 ноября в Московской области выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян. Заболевшим оказался 50-летний мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки в Барселону. После возвращения он почувствовал недомогание, у него повысилась температура и появилась характерная сыпь. Сейчас пациент проходит лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
11 ноября Reuters со ссылкой на правительственные данные сообщил, что количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 11 042. Умерли 5387 человек. 28 октября Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» заявил, что Москва намерена развивать производство лекарственных препаратов и вакцин на территории африканских стран, а также содействовать созданию лабораторий и диагностических центров.