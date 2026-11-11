ПСБ банкротит основателя BitRiver Игоря Рунца

ПСБ банкротит основателя BitRiver Игоря РунцаОн выступал поручителем по кредиту одной из компаний и несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств, пояснили в банке
ПСБ подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве основателя крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца, указано в картотеке. Сумма требований банка – более 770 млн руб. Иск суд еще не принял к производству.
В ПСБ подтверждают подачу заявления о признании Рунца банкротом, передал «Ведомостям» через представителя заместитель председателя банка Михаил Дорофеев: это юридически выверенное и экономически обоснованное решение. Рунец выступал поручителем по кредиту компании «Битривер-Б» и, согласно договору, несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств. Компания-заемщик допустила просрочку, отметил Дорофеев: сумма требований в размере более 770 млн руб. включает всю непогашенную просроченную задолженность перед банком. «Банк действует строго в правовом поле и отстаивает свои интересы законными способами», – отметил банкир.
BitRiver основана Игорем Рунцом в 2017 г. и была крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России. В группу компаний входят «Крипто лидер», «Битривер-А», «Битривер рус», дата-центр «Вихоревка» и еще около 70 юридических лиц. По информации на сайте, у BitRiver 500 сотрудников в штате, 15 дата-центров общей мощностью более 500 МВт, где было размещено свыше 175 000 единиц оборудования.
В 2025 г. компания «Инфраструктура Сибири», входящая в холдинг En+ миллиардера Олега Дерипаски, подала на банкротство подконтрольной Рунцу группы компаний «Фокс» из-за неисполнения обязательств. В феврале 2026 г. суд ввел в отношении «Фокса» процедуру наблюдения, в конце мая признал ее банкротом и открыл конкурсное производство.
Зимой Рунца обвинили в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, писали «Ведомости». Суд в Москве тогда поместил его под домашний арест.
Но в июле к статье об уклонении от уплаты налогов добавилось особо крупное мошенничество на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+. Следствие считает, писал РБК, что в декабре 2023 г. группа компаний «Фокс» заключила договор на поставку оборудования для майнинга стоимостью более $8 млн. Покупатель перечислил свыше $7,9 млн в качестве предоплаты, но оборудование вовремя не получил. Деньги, по версии следствия, также возвращены не были. Следствие полагает, что Рунец изначально не намеревался исполнять договор и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. После предъявления нового обвинения суд изменил Рунцу меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.