ПСБ банкротит основателя BitRiver Игоря Рунца

Но в июле к статье об уклонении от уплаты налогов добавилось особо крупное мошенничество на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+. Следствие считает, писал РБК, что в декабре 2023 г. группа компаний «Фокс» заключила договор на поставку оборудования для майнинга стоимостью более $8 млн. Покупатель перечислил свыше $7,9 млн в качестве предоплаты, но оборудование вовремя не получил. Деньги, по версии следствия, также возвращены не были. Следствие полагает, что Рунец изначально не намеревался исполнять договор и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. После предъявления нового обвинения суд изменил Рунцу меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.