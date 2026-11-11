Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,378-0,36%KUZB0,026+1,17%MGTS1 384-1,7%IMOEX2 497,04+2,16%RTSI951,62+2,02%RGBI112+0,02%RGBITR778,74+0,05%
Главная / Общество /

ПСБ банкротит основателя BitRiver Игоря Рунца

Он выступал поручителем по кредиту одной из компаний и несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств, пояснили в банке
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ПСБ подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве основателя крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца, указано в картотеке. Сумма требований банка – более 770 млн руб. Иск суд еще не принял к производству.

В ПСБ подтверждают подачу заявления о признании Рунца банкротом, передал «Ведомостям» через представителя заместитель председателя банка Михаил Дорофеев: это юридически выверенное и экономически обоснованное решение. Рунец выступал поручителем по кредиту компании «Битривер-Б» и, согласно договору, несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств. Компания-заемщик допустила просрочку, отметил Дорофеев: сумма требований в размере более 770 млн руб. включает всю непогашенную просроченную задолженность перед банком. «Банк действует строго в правовом поле и отстаивает свои интересы законными способами», – отметил банкир.

BitRiver основана Игорем Рунцом в 2017 г. и была крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России. В группу компаний входят «Крипто лидер», «Битривер-А», «Битривер рус», дата-центр «Вихоревка» и еще около 70 юридических лиц. По информации на сайте, у BitRiver 500 сотрудников в штате, 15 дата-центров общей мощностью более 500 МВт, где было размещено свыше 175 000 единиц оборудования.

Что известно о кризисе в майнинговой компании BitRiver

Общество

В 2025 г. компания «Инфраструктура Сибири», входящая в холдинг En+ миллиардера Олега Дерипаски, подала на банкротство подконтрольной Рунцу группы компаний «Фокс» из-за неисполнения обязательств. В феврале 2026 г. суд ввел в отношении «Фокса» процедуру наблюдения, в конце мая признал ее банкротом и открыл конкурсное производство.

Зимой Рунца обвинили в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, писали «Ведомости». Суд в Москве тогда поместил его под домашний арест.

Но в июле к статье об уклонении от уплаты налогов добавилось особо крупное мошенничество на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+. Следствие считает, писал РБК, что в декабре 2023 г. группа компаний «Фокс» заключила договор на поставку оборудования для майнинга стоимостью более $8 млн. Покупатель перечислил свыше $7,9 млн в качестве предоплаты, но оборудование вовремя не получил. Деньги, по версии следствия, также возвращены не были. Следствие полагает, что Рунец изначально не намеревался исполнять договор и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. После предъявления нового обвинения суд изменил Рунцу меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте