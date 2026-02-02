Основателя BitRiver задержали по делу о сокрытии средств по уплате налогов

Основателя BitRiver задержали по делу о сокрытии средств по уплате налоговЕму грозит до трех лет лишения свободы
Основателя российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца задержали по обвинению в сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК).
Как следует из картотеки Замоскворецкого районного суда Москвы, 31 января прошло заседание по избранию меры пресечения. Суд отправил Рунца под домашний арест, решение вступит в силу 4 февраля. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.
Осенью 2024 г. Bloomberg оценивал состояние владельца и гендиректора BitRiver в $230 млн. На сайте компании указано, что она была основана в 2017 г. и позиционирует себя как крупного оператора майнинговых дата-центров и импортера оборудования для майнинга в России.
10 декабря сообщалось о депортации в Россию сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по делу которой ущерб превысил 1 млрд руб. По версии следствия, организаторы обещали своим клиентам инвестировать привлеченные средства в ценные бумаги и криптовалюты, а потом выплачивать прибыль, однако реальной инвестиционной деятельности не вели.