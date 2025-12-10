Сооснователя финансовой пирамиды Finiko депортировали из ОАЭ в Россию
Сооснователь одной из крупнейших финансовых пирамид Finiko, от деятельности которой пострадали более 7700 человек, депортирован из ОАЭ в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в аэропорту Дубая компетентные органы ОАЭ передали представителям НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что в 2018–2021 гг. фигурант, действуя в составе преступного сообщества, стал сооснователем интернет-проекта Finiko, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлеченные средства в ценные бумаги и криптовалюты и выплачивать прибыль, однако реальной инвестиционной деятельности не вели.
«В результате противоправной деятельности более чем 7700 потерпевших был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд руб.», – пояснила Волк.
Обвиняемый скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2022 г. его задержали в ОАЭ. В декабре 2022 г. сообщалось, что генпрокуратура потребует выдать ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.
В августе 2023 г. суд признал другого сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.