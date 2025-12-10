Сооснователя финансовой пирамиды Finiko депортировали из ОАЭ в Россию

Обвиняемый скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2022 г. его задержали в ОАЭ. В декабре 2022 г. сообщалось, что генпрокуратура потребует выдать ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.