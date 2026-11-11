Ушаков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби полезными
Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными и полезными. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, полезными», – сказал он.
Помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам техсторонней встречи заявил, что Россия и Украина приблизились к урегулированию конфликта, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции всех его участников. Он отметил, что такой прогресс есть, но многое будет зависеть от Украины и США. При этом Мединский подчеркнул, что поставленные Россией цели будут достигнуты.
По итогам переговоров глава российской делегации также рассказал, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.
Зять американского лидера Джаред Кушнер ранее заявил, что территориальный вопрос станет наиболее сложной частью урегулирования. По его оценке, соглашение о послевоенной безопасности Украины невозможно заключить до достижения договоренностей по территориям.