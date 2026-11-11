Ушаков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби полезными

Помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам техсторонней встречи заявил, что Россия и Украина приблизились к урегулированию конфликта, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции всех его участников. Он отметил, что такой прогресс есть, но многое будет зависеть от Украины и США. При этом Мединский подчеркнул, что поставленные Россией цели будут достигнуты.