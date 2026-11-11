Эксперты поспорили о способности китайского флота противостоять американцам

Эксперты поспорили о способности китайского флота противостоять американцамКНР вряд ли сможет прорвать водную блокаду ВМС США, но она быстро наращивает свои возможности
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), особенно надводные, быстро наращивают свой состав, однако прямо сейчас не готовы к войне с США и их союзниками и вряд ли способны прорвать морскую блокаду в случае такого конфликта. Об этом заявил старший научный сотрудник Музея истории подводных сил им. А. И. Маринеско Юрий Ведерников на девятых «Огарковских чтениях» (названы в честь начальника Генштаба Вооруженных сил СССР маршала Николая Огаркова, проводятся в Москве Центром анализа стратегий и технологий).
Прогресс Китая в строительстве надводных кораблей разных классов, включая ввод в строй уже трех авианосцев, действительно впечатляет, подчеркнул эксперт. В несколько раз выросла и численность китайской морской пехоты, для которой строятся крупные специализированные десантные корабли. Должное внимание уделяется строительству огромного количества судов вспомогательного флота.
Вместе с тем ВМС НОАК так и не имеют нормальной системы зарубежных баз, за исключением Джибути в восточной Африке, которую нельзя считать полноценной, говорит Ведерников. И, что важнее, нынешний китайский флот не сможет прорвать так называемую «первую цепь островов» у своих берегов, от Филиппин и Тайваня до японского архипелага Рюкю и самой Японии. А это означает, что он не сможет прорвать и блокаду берегов КНР, если ее установят США и их союзники. В первую очередь китайцам не хватит многоцелевых атомных подлодок (МЦАПЛ), которых у них насчитывается порядка 10 единиц, что в несколько раз меньше, чем у США. В итоге те же авианосные ударные группы, которые сформируют китайцы, будут крайне уязвимы, также как и другие крупные боевые единицы.
Мы находимся на грани взрывного роста флота китайских атомных подлодок, возразил в ходе чтений директор Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Существуют американские оценки, что в ближайшее время китайское кораблестроение выйдет на темпы постройки в две МЦАПЛ и одной стратегической атомной ракетной подлодки в год, что больше, чем во всем остальном мире вместе взятом, подчеркнул эксперт. Бурно развивается в КНР строительство безэкипажных надводных и подводных аппаратов, включая размером с обычную дизельную подводную лодку, поясняет он. КНР также располагает уже двумя типами противокорабельных крылатых ракет и большим количеством разведывательных спутников для их наведения, что резко усиливает потенциал китайского флота, говорит Кашин.