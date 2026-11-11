Эксперты поспорили о способности китайского флота противостоять американцам

Вместе с тем ВМС НОАК так и не имеют нормальной системы зарубежных баз, за исключением Джибути в восточной Африке, которую нельзя считать полноценной, говорит Ведерников. И, что важнее, нынешний китайский флот не сможет прорвать так называемую «первую цепь островов» у своих берегов, от Филиппин и Тайваня до японского архипелага Рюкю и самой Японии. А это означает, что он не сможет прорвать и блокаду берегов КНР, если ее установят США и их союзники. В первую очередь китайцам не хватит многоцелевых атомных подлодок (МЦАПЛ), которых у них насчитывается порядка 10 единиц, что в несколько раз меньше, чем у США. В итоге те же авианосные ударные группы, которые сформируют китайцы, будут крайне уязвимы, также как и другие крупные боевые единицы.