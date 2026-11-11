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Лавров: Россия определит позицию после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Анна Виноградова
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС

Россия определит дальнейшую позицию по урегулированию конфликта на Украине после визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. При этом российская сторона продолжит добиваться целей спецоперации, сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 г. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии ИС «Вести».

«Американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать Путина. На основании этого будет определена наша дальнейшая линия», – сказал министр. Он подчеркнул, что цели спецоперации, сформулированные президентом в 2024 г., с тех пор не менялись.

Лавров также назвал трехсторонний формат переговоров России, США и Украины наиболее оправданным. По его словам, все стороны положительно оценили итоги встречи в Абу-Даби. Украинские переговорщики, по оценке Лаврова, были настроены на предметное обсуждение.

11 ноября Кушнер сообщил, что вместе с Уиткоффом отправится в Москву 12 ноября для встречи с Путиным. Американские представители намерены обсудить итоги переговоров в ОАЭ и нерешенные вопросы урегулирования.

По итогам двухдневной встречи в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Россия и Украина также договорились о масштабном обмене пленными.

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