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«Почта России» заявила о готовности к эксперименту с продажей российского вина

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» готова к эксперименту о розничной продаже российского вина через свой сайт в Московском регионе. Об этом заявил глава почты Михаил Волков, выступая в Госдуме.

«Мы в целом готовы для проведения данного эксперимента», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Волков отметил, что почта провела большую работу с Росалкогольтабакконтролем, в том числе с точки зрения интеграции, прослеживаемости, подготовлены все необходимые мощности для хранения, доставки. Также «Почта России» обладает собственными курьерскими службами.

Обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались еще весной 2021 г. после поручения президента Владимира Путина провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Согласно актуальному законопроекту, на специализированном сайте «Почты России» покупатель сможет выбрать вино (в том числе крепленое и игристое), произведенное из выращенного в России винограда. Продукцию будут хранить на складах «Почты России», а доставлять по указанному покупателем адресу или в почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после подтверждения заказа, говорится в законопроекте.

23 октября этого года «Ведомости» писали, что в Госдуме возникли разногласия из-за онлайн-продажи российского вина. Депутат Нина Останина (КПРФ) заявила, что рассматривать проект без проведения широких общественных слушаний преждевременно.

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