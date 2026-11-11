«Почта России» заявила о готовности к эксперименту с продажей российского вина

Обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались еще весной 2021 г. после поручения президента Владимира Путина провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Согласно актуальному законопроекту, на специализированном сайте «Почты России» покупатель сможет выбрать вино (в том числе крепленое и игристое), произведенное из выращенного в России винограда. Продукцию будут хранить на складах «Почты России», а доставлять по указанному покупателем адресу или в почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после подтверждения заказа, говорится в законопроекте.