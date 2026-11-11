«Почта России» заявила о готовности к эксперименту с продажей российского вина
«Почта России» готова к эксперименту о розничной продаже российского вина через свой сайт в Московском регионе. Об этом заявил глава почты Михаил Волков, выступая в Госдуме.
«Мы в целом готовы для проведения данного эксперимента», – сказал он (цитата по ТАСС).
Волков отметил, что почта провела большую работу с Росалкогольтабакконтролем, в том числе с точки зрения интеграции, прослеживаемости, подготовлены все необходимые мощности для хранения, доставки. Также «Почта России» обладает собственными курьерскими службами.
Обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались еще весной 2021 г. после поручения президента Владимира Путина провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Согласно актуальному законопроекту, на специализированном сайте «Почты России» покупатель сможет выбрать вино (в том числе крепленое и игристое), произведенное из выращенного в России винограда. Продукцию будут хранить на складах «Почты России», а доставлять по указанному покупателем адресу или в почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после подтверждения заказа, говорится в законопроекте.
23 октября этого года «Ведомости» писали, что в Госдуме возникли разногласия из-за онлайн-продажи российского вина. Депутат Нина Останина (КПРФ) заявила, что рассматривать проект без проведения широких общественных слушаний преждевременно.