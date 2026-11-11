В Москве простились с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Заупокойное богослужение началось в 12:00. После него Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом – писателем и режиссером Василием Шукшиным. Проститься с артисткой пришли сотни людей. Среди них Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины, Лариса Лужина, Галина Богушевская, Никас Сафронов, солисты группы «На-На» и Игорь Наджиев.