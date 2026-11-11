В Москве простились с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной
Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялось в храме Воскресения Словущего в Москве, сообщает РИА Новости.
Заупокойное богослужение началось в 12:00. После него Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом – писателем и режиссером Василием Шукшиным. Проститься с артисткой пришли сотни людей. Среди них Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины, Лариса Лужина, Галина Богушевская, Никас Сафронов, солисты группы «На-На» и Игорь Наджиев.
Артистка скончалась 7 ноября из-за сердечной недостаточности. Ей было 88 лет. Соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной направил президент России Владимир Путин.
14 октября Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. 4 ноября «РИА Новости» писали со ссылкой на дочь Ольгу, что артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.