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В Москве простились с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялось в храме Воскресения Словущего в Москве, сообщает РИА Новости.

Заупокойное богослужение началось в 12:00. После него Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом – писателем и режиссером Василием Шукшиным. Проститься с артисткой пришли сотни людей. Среди них Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины, Лариса Лужина, Галина Богушевская, Никас Сафронов, солисты группы «На-На» и Игорь Наджиев.

Артистка скончалась 7 ноября из-за сердечной недостаточности. Ей было 88 лет. Соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной направил президент России Владимир Путин.

14 октября Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. 4 ноября «РИА Новости» писали со ссылкой на дочь Ольгу, что артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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