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Артистку Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем

Анна Виноградова
Сергей Пятаков / РИА Новости
Сергей Пятаков / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остается там», – рассказала она. Подробностей о состоянии артистки и сроках ее выписки дочь не привела.

25 сентября Федосеевой-Шукшиной исполнилось 88 лет. Актриса известна по ролям в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «12 стульев». В 1984 г. ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

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