Артистку Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.
«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остается там», – рассказала она. Подробностей о состоянии артистки и сроках ее выписки дочь не привела.
25 сентября Федосеевой-Шукшиной исполнилось 88 лет. Актриса известна по ролям в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «12 стульев». В 1984 г. ей присвоили звание народной артистки РСФСР.