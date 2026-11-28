ПВО за ночь уничтожила более 1200 украинских БПЛА над Россией
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России.
Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Москвой и областью, Крымом и Башкирией.
В сторону Москвы и региона с вечера летели 462 дрона, из них 123 беспилотника сбили на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщили власти. Над Калужской областью к утру уничтожили 120 БПЛА, проинформировал губернатор региона Владислав Шапша. Дроны сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов. Обошлось без пострадавших.