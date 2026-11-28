В сторону Москвы и региона с вечера летели 462 дрона, из них 123 беспилотника сбили на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщили власти. Над Калужской областью к утру уничтожили 120 БПЛА, проинформировал губернатор региона Владислав Шапша. Дроны сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов. Обошлось без пострадавших.