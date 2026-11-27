Правительство установило единый порядок расчета платы за электроэнергию для СНТ
Правительство России установило единый порядок расчета платы за электроэнергию для жителей СНТ с применением понижающего коэффициента от 0,7 до 1. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.
Коэффициент будет действовать для участков, расположенных в городах, селах и на межселенных территориях, независимо от их местоположения. Его размер будет зависеть от решения, принятого в конкретном регионе.
Как уточнила ФАС, ранее понижающие коэффициенты действовали только для СНТ, которые заключали коллективные договоры с гарантирующими поставщиками электроэнергии. Теперь такой порядок распространяется и на владельцев участков, оформивших договоры напрямую.
В ФАС пояснили, что нововведение сделает расчеты между поставщиками и потребителями более прозрачными. Если раньше владелец участка платил за электричество по тарифу для городского или сельского населения, то теперь при наличии соответствующего решения в регионе стоимость будут рассчитывать по более низкому тарифу для жителей СНТ.
В сентябре ФАС заявила, что правительство установило новые правила расчета счетов за электроэнергию для приравненных к населению потребителей электроэнергии. Ведомство отметило, что садовые товарищества, гаражные кооперативы и исполнители коммунальных услуг должны будут передавать энергосбытовым компаниям данные о количестве помещений, участков, гаражей и хозяйственных построек.