В ФАС пояснили, что нововведение сделает расчеты между поставщиками и потребителями более прозрачными. Если раньше владелец участка платил за электричество по тарифу для городского или сельского населения, то теперь при наличии соответствующего решения в регионе стоимость будут рассчитывать по более низкому тарифу для жителей СНТ.