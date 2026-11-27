27 ноября Путин посетил церемонию первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» в Северодвинске. В ходе мероприятия глава государства поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей.