Путин призвал активнее внедрять новые технологии в кораблестроении
России следует активнее применять новые технологии при строительстве кораблей и использовать современные инженерные решения при создании подводных лодок для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России.
«Цепочки кооперации, верфи, предприятия ОПК и смежники должны работать быстро и слаженно, обеспечивать своевременную поставку качественных комплектующих, оборудования и материалов», – отметил российский лидер.
27 ноября Путин посетил церемонию первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» в Северодвинске. В ходе мероприятия глава государства поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей.
После церемонии российский лидер начал совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ. Затем российский президент проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.