Суд признал «Маджлис народов Дагестана» террористической организацией
Советский районный суд Махачкалы признал международное общественное движение «Маджлис народов Дагестана» (МНД) террористической организацией и запретил его деятельность в России. Запрет также распространяется на структурные подразделения и аффилированные организации движения, сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Движение было создано в ноябре 2023 г. в Турции Исраилом Ахмеднабиевым и Магомедовым. Как указывалось в исковом заявлении, участники организации продвигают сепаратистские идеи, направленные на насильственную ликвидацию российской государственности на территории республик Северного Кавказа. Движение располагает сетью структурных подразделений, действующих под различными названиями в России, Турции, Норвегии, Швеции и других странах, следует из материалов дела.
Лидером и координатором движения является Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский. Совместно с ним действует Магомедов, который с 2015 г. находится в международном розыске за преступления террористической направленности. Согласно материалам дела, их противоправная деятельность маскируется под просветительские, благотворительные и образовательные проекты.
Ранее Ахмеднабиев был заочно приговорен к 16 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 г.