Движение было создано в ноябре 2023 г. в Турции Исраилом Ахмеднабиевым и Магомедовым. Как указывалось в исковом заявлении, участники организации продвигают сепаратистские идеи, направленные на насильственную ликвидацию российской государственности на территории республик Северного Кавказа. Движение располагает сетью структурных подразделений, действующих под различными названиями в России, Турции, Норвегии, Швеции и других странах, следует из материалов дела.