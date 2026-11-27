Xerox открыла российское подразделение в 1993 г. Компания занимается разработкой решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию. В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Xerox ограничила экспорт товаров в Россию, а 11 октября 2023 г. полностью ушла с российского рынка.