«Техноэволаб» купил разработчика ПО для управления печатью «Принт-эксперт»
Компания «Техноэволаб», образовавшаяся после выкупа российского бизнеса Xerox, закрыла сделку по выкупу у ГК «Арти» разработчика программного обеспечения для управления печатью «Принт-эксперт». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Сумма сделки и финансовые условия не раскрываются.
Решения «Принт-эксперт» позволяют централизованно управлять парком печатной техники и настраивать функционал точно под требования заказчика.
Команда разработчиков «Принт-эксперт» продолжит работу в компании и поддержку текущих клиентов. Контракты и обязательства перед заказчиками будут полностью исполнены в соответствии с ранее согласованными условиями. ГК «Арти» сохранила за собой право продавать и сопровождать программные продукты АСУПиМ и PrintXpert 3 после завершения сделки как премиальный партнер.
ООО «Техноэволаб» – российская компания, которая ранее работала под названием ООО «Ксерокс (СНГ)».
Xerox открыла российское подразделение в 1993 г. Компания занимается разработкой решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию. В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Xerox ограничила экспорт товаров в Россию, а 11 октября 2023 г. полностью ушла с российского рынка.