Матвиенко предложила обязать некоторых неработающих россиян платить за ОМС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать введение платежей за обязательное медицинское страхование (ОМС) для россиян, которые официально не трудоустроены, но фактически имеют доходы. Об этом она заявила на пленарном заседании Совфеда при обсуждении бюджета ФОМС на 2027–2029 гг.
Матвиенко предложила разделить неработающих граждан на тех, за кого взносы должно платить государство, и тех, кто получает доход, но не участвует в финансировании системы ОМС. По ее словам, региональные бюджеты перечисляют на страхование неработающего населения около 1,3 трлн руб.
К проработке инициативы спикер предложила привлечь профильный комитет Совфеда, ФОМС и Счетную палату. Она подчеркнула, что возможные платежи не должны затронуть детей, пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и граждан, которые не могут работать по объективным причинам.
Матвиенко заверила, что гарантированную Конституцией медицинскую помощь не будут ограничивать. При этом, по ее мнению, дополнительные поступления позволили бы регионам направлять больше средств на строительство больниц, школ, жилья для детей-сирот и ремонт коммунальных сетей. Председатель Совфеда также отметила, что вопрос требует открытого общественного обсуждения.
29 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2027–2029 гг. Расходы фонда в 2027 г. предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше показателя 2026 г. На оказание специализированной медпомощи в федеральных медицинских организациях в рамках базовой программы ОМС планируется направить 378,9 млрд руб.