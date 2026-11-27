Матвиенко предложила разделить неработающих граждан на тех, за кого взносы должно платить государство, и тех, кто получает доход, но не участвует в финансировании системы ОМС. По ее словам, региональные бюджеты перечисляют на страхование неработающего населения около 1,3 трлн руб.