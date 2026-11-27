Новак: Турция получит статус гостя на ПМЭФ-2027
Турция получит статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 16 по 19 июня 2027 г. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на российско-турецком бизнес-форуме.
«Отдельно хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума», – заявил Новак (цитата по ТАСС).
По его словам, участие в таком формате даст турецким компаниям возможность представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и иностранными партнерами, а также изучить предложения регионов России. Новак отметил, что совместные проекты двух стран создают спрос на сырье, оборудование и комплектующие, а также способствуют привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. При этом возможности для расширения торговли, взаимных вложений и совместного производства пока используются не полностью.
Кроме того, российская сторона предложила провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран в Казани в 2027 г. Ожидается, что в нем примут участие представители бизнеса России и Турции.
26 ноября Новак заявил, что Россия намерена провести комплексную «сверку часов» по всем направлениям двустороннего сотрудничества с Турцией на предстоящем заседании межправительственной комиссии. По его словам, между странами выстроен плотный и конструктивный диалог. Предстоящее заседание станет двадцатым по счету и позволит обсудить весь спектр вопросов российско-турецкой повестки.