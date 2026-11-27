По его словам, участие в таком формате даст турецким компаниям возможность представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и иностранными партнерами, а также изучить предложения регионов России. Новак отметил, что совместные проекты двух стран создают спрос на сырье, оборудование и комплектующие, а также способствуют привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. При этом возможности для расширения торговли, взаимных вложений и совместного производства пока используются не полностью.