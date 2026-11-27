Норвежский лоукостер Norse Atlantic может лишиться всех самолетов
Норвежский лоукостер Norse Atlantic может потерять все самолеты из-за финансовых проблем, сообщила пресс-служба компании.
Авиаперевозчик получил от лизингодателей уведомления о расторжении договоров лизинга в отношении всех 12 самолетов, входящих в его авиапарк. Компания оспаривает правомерность этих уведомлений.
Norse Atlantic продолжает переговоры о привлечении краткосрочного финансирования. При этом в компании подчеркнули, что гарантий решить проблему нет.
26 ноября стало известно, что американские авиакомпании столкнутся с новыми расходами в случае введения 10%-ных импортных пошлин на самолеты бразильского производителя Embraer, которым нет аналогов американского производства.