Reuters: авиакомпании США столкнутся с расходами из-за пошлин на ввоз самолетов
Американские авиакомпании столкнутся с новыми расходами в случае введения 10% импортных пошлин на самолеты бразильского производителя Embraer, которым нет аналогов американского производства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителей отрасли.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести пошлины на коммерческие самолеты и другие товары из Бразилии в рамках нового пакета тарифных мер в отношении более чем десяти торговых партнеров страны. Новые тарифы могут вступить в силу уже в январе 2027 г. Их введение приведет к удорожанию самолетов Embraer для американских авиаперевозчиков, которые уже столкнулись с резким ростом цен на авиационное топливо из-за войны с Ираном.
По состоянию на конец III квартала 2026 г. портфель твердых заказов Embraer от американских авиакомпаний American Airlines, SkyWest Airlines и Republic Airways составлял около 160 самолетов E175. American Airlines рассчитывает получить пять самолетов бразильского производителя до конца текущего года и еще 14 – в 2027 г.
Американская отраслевая ассоциация Airlines for America призвала сохранить нулевые пошлины на самолеты и комплектующие к ним. Там отметили, что экспорт авиационной продукции обеспечивает США профицит торгового баланса в размере $93 млрд. В Embraer также выступили за сохранение беспошлинного режима, подчеркнув, что компания располагает активами на $3,5 млрд в США, где у нее работают более 2500 сотрудников.
24 ноября The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям.
На этой неделе торговый представитель США Джеймисон Грир должен обнародовать результаты расследования того, какие промышленные субсидии применяют в ЕС, Китае и еще 14 странах, чтобы поддержать внутреннюю экономику, пишет WSJ и предупреждает, что сроки могут измениться. Размер пошлин пока неизвестен.