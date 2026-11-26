Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести пошлины на коммерческие самолеты и другие товары из Бразилии в рамках нового пакета тарифных мер в отношении более чем десяти торговых партнеров страны. Новые тарифы могут вступить в силу уже в январе 2027 г. Их введение приведет к удорожанию самолетов Embraer для американских авиаперевозчиков, которые уже столкнулись с резким ростом цен на авиационное топливо из-за войны с Ираном.