«Наши собственные граждане Эстонии просто хотят навещать своих родственников. Я лично никакой угрозы здесь не вижу. И если говорят, что по ту сторону границы существует угроза, то при поездке через Латвию эта угроза такая же. Сейчас мы создаем трудности собственным жителям, поскольку не оставляем им этот коридор», – сказал Тоотс.