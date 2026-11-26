Мэр Нарвы назвал закрытие российско-эстонской границы наказанием для жителей
Закрытие границы с Россией является наказанием для самих жителей Эстонии. Об этом заявил мэр Нарвы Яан Тоотс, передает ERR.
По словам Тоотса, он не оспаривает решения правительства, касающиеся обеспечения безопасности страны, но не одобряет закрытие границы для собственных граждан. Мэр отметил, что у многих жителей Нарвы и юго-восточных районов Эстонии есть родственники в России, в связи с чем власти могли бы сделать для них исключение.
«Наши собственные граждане Эстонии просто хотят навещать своих родственников. Я лично никакой угрозы здесь не вижу. И если говорят, что по ту сторону границы существует угроза, то при поездке через Латвию эта угроза такая же. Сейчас мы создаем трудности собственным жителям, поскольку не оставляем им этот коридор», – сказал Тоотс.
При этом министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро обосновал решение правительства якобы исходящей от России угрозой. В ответ Тоотс отметил, что жители приграничных районов осведомлены о возможных рисках.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву. В тот же день Тоотс заявил о намерении добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым необходимо посещать родственников в России. По его словам, поездки к пожилым и больным близким нельзя приравнивать к туристическим.
23 ноября МИД России выразил протест Эстонии. В ведомстве назвали обвинения Таллина бездоказательными и предупредили о негативных последствиях закрытия границы для экономики республики. На следующий день стало известно, что Эстонская пограничная служба готова разместить дополнительные заграждения, в том числе бетонные блоки, на пунктах пропуска на границе.