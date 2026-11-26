Суд взыскал с экс-владельца «КДВ групп» Штенгелова 5,44 млрд рублей
Суд в Томске взыскал с бывшего владельца холдинга «КДВ групп» Дениса Штенгелова 5,44 млрд руб. по иску структур группы – ОАО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус ком». Об этом пишет ТАСС.
Суд признал недействительными договоры займа и применил последствия недействительности сделок. В пользу АО «Кондитерус ком» взыскано 1,602 млрд руб., в пользу АО «Боавишта» – 850 млн руб., в пользу АО «КДВ» – 1,991 млрд и 1,1 млрд руб. по двум договорам.
В декабре 2025 г. Генрокуратура обратилась в суд с иском о запрете на территории России деятельности акционера холдинга КДВ – АО «Кондитерус ком» Игоря Семенова. Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск, поданный в отношении Семенова. В заявлении Генпрокуратура также просила обратить в доход государства принадлежащие ответчику именные акции компании.