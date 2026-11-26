В декабре 2025 г. Генрокуратура обратилась в суд с иском о запрете на территории России деятельности акционера холдинга КДВ – АО «Кондитерус ком» Игоря Семенова. Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск, поданный в отношении Семенова. В заявлении Генпрокуратура также просила обратить в доход государства принадлежащие ответчику именные акции компании.